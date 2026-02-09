Los periodistas deportivos de la RAI contra su director por los JJ.OO

La protesta comenzará esta tarde con la retirada de la firma de todas las crónicas sobre las Olimpiadas, tanto escritas como audiovisuales, y al término de los Juegos, el 22 de febrero, seguirá una huelga de tres días, según informó el sindicato USIGRai.

"Desde hace días todos nos sentimos avergonzados, aunque no sea por nuestra culpa. Es el momento de hacer oír nuestra voz porque estamos ante el mayor ridículo de RAI Sport en uno de los eventos más esperados", afirma la convocatoria sindical.

En concreto, acusan a Petrecca de "dañar" al ente y de faltar al respeto de los telespectadores que pagan el canon (la televisión pública nacional se sufraga también mediante un impuesto de 90 euros anuales aplicado a la factura de la luz de todos los italianos).

"Esta no es una cuestión política, como alguno quiere hacer creer, sino de respeto y dignidad del servicio público", termina la nota.

Petrecca se ha situado en el centro del debate en Italia y de las bromas virales en las redes sociales por los múltiples errores que cometió en su narración de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina el pasado viernes.

El director de RAI Sport, por ejemplo, aludió en varias ocasiones al Estadio Olímpico, aunque en realidad era el milanés de San Siro, confundió a la actriz italiana Matilda De Angelis con Mariah Carey, no reconoció a los portadores de la antorcha o convirtió en "hija" del presidente Sergio Mattarella a la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, entre otros muchos patinazos.

Además, le critican haber recurrido a numerosos clichés al describir la entrada de las delegaciones olímpicas o el no hacer comentarios a la actuación del rapero de ascendencia tunecina Ghali, siempre muy criticado por la derecha italiana y por varios miembros del Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.

Petrecca no era inicialmente el elegido para narrar la apertura olímpica pero se propuso para sustituir al primer designado, el subdirector Auro Bulbarelli, fulminantemente cesado por revelar días antes la participación sorpresa de jefe del Estado en la celebración.

El periodista dirige la sección deportiva de la RAI desde 2025, tras más de veinte años de carrera en la televisión pública, y se le considera muy próximo al partido de Meloni, los ultraderechistas Hermanos de Italia, actualmente la principal formación del país.

La oposición, desde el Partido Demócrata, al Movimiento Cinco Estrellas o Alianza Verde e Izquierdas, han reclamado el cese de Petrecca, acusado también de evitar reportajes contra el Gobierno en sus años al frente del canal veinticuatro horas de la RAI.