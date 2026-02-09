Los principales ministros británicos cierran filas en torno a un Starmer en horas bajas

Los ministros cerraron filas en torno a Starmer poco después de que el líder laborista en Escocia, Anas Sarwar, pidiera la dimisión del primer ministro al considerar que es un obstáculo de cara a los comicios autonómicos escoceses del próximo 7 de mayo.

La ministra de Economía, Rachel Reeves; el viceprimer ministro, David Lammy, así como los responsables de Exteriores y Defensa, Yvettte Cooper y John Healey, respectivamente, salieron en defensa de Starmer, muy desgastado ante las continuas revelaciones en torno a Mandelson.

Otros ministros, como el responsable de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, y la de Transporte, Heidi Alexander, también expresaron el respaldo a Starmer. Ed Miliband, antiguo líder del Partido Laborista y actualmente ministro de Energía, manifestó su apoyo a Starmer, así como el jefe de disciplina del partido, Jonathan Reynolds, y el ministro para Escocia, Douglas Alexander.

Mandelson, nombrado jefe de la misión del Reino Unido en Washington a principios de 2025, fue destituido de su cargo el pasado septiembre tras salir a la luz el alcance de su relación con Epstein, unos vínculos que han terminado siendo mucho más profundos y duraderos de lo que se creía.

La gravedad del caso estalló hace unos días al conocerse que Mandelson llegó a pasarle a Epstein información sensible sobre medidas del Gobierno cuando era titular de Comercio entre 2008 y 2010.

El escándalo en torno a Mandelson, designado embajador a pesar de que era conocido su vínculo con Epstein, llevó al principal asesor de Starmer, Morgan McSweeney, y al director de Comunicaciones de la residencia oficial del 10 de Downing Street, Tim Allan, a presentar sus dimisiones este domingo y hoy, respectivamente.

Starmer tendrá esta tarde -en torno a las 18.00 GMT- una reunión, a puerta cerrada, con los diputados laboristas para abordar la crisis.