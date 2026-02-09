Los sindicatos mayoritarios españoles desconvocan la huelga de ferrocarril

La desconvocatoria deberá ser ratificada por los comités de empresa de las compañías ferroviarias públicas Renfe (trenes) y Adif (gestor de la infraestructura viaria).

La decisión de CCOO, UGT y los maquinistas de Semaf será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, dijo en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.

La huelga también estaba apoyada por organizaciones de trabajadores no mayoritarias, como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no participan en las negociaciones.

La primera de las tres jornadas de huelga transcurrió este lunes con cientos de cancelaciones de trenes, retrasos y confusión entre los viajeros.

Según los primeros datos aportados por Renfe, el seguimiento medio de la huelga en el grupo fue de un 11 %.

Por su parte, Semaf aseguró que fue del 100 %; y CCOO calculó que entre un 60 y un 70 % de los trabajadores que no tienen que cubrir ninguno de los servicios mínimos está de huelga.

El Ministerio de Transportes fijó unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia; del 65 % en media, y del 21 % en mercancías.

Además, se cancelaron cientos de trenes entre este lunes y el miércoles y se redujo la frecuencia de las circulaciones en cercanías.

Solo Renfe canceló 272 trenes de alta velocidad y larga distancia, número que supera los 330 incluyendo a las operadoras privadas Ouigo e Iryo; y 683 de media distancia.

En las primeras horas del día, según Renfe, el servicio ferroviario sufría cancelaciones y retrasos en toda la red, aunque se cumplieron el 80 % de los servicios mínimos comerciales.

Fuentes de Semaf indicaron que algunos trenes que están incluidos en esos servicios mínimos no salieron "por cuestiones de mala gestión en la organización de los trenes" y de los trabajadores "por parte de la empresa".