Machado celebra excarcelación de aliados y promete seguir luchando por una Venezuela libre

"Vamos a seguir adelante con más fuerza que nunca, conscientes de lo que hemos logrado y que vamos de la mano de Dios hasta que Venezuela sea completamente libre y democrática", manifestó Machado en un audio publicado en su cuenta de X.

Además, celebró que los excarcelados regresen con sus familiares, después de "meses, incluso años", de lo que calificó como una "injusta" y "cruel" separación.

Asimismo, prometió agradecer a quienes llamó "héroes" por "todo lo que han entregado" para hacer que Venezuela sea el país que se merecen sus ciudadanos.

Varios aliados de Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ocupa el cargo tras la captura de Nicolás Maduro.

Además, los opositores salieron en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que propuso la mandataria encargada para presos políticos.

Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.

También fue excarcelado Perkins Rocha, asesor jurídico del Comando Con Venezuela -el equipo de organización de Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia-, aunque con medidas cautelares "muy estrictas", precisó la esposa del abogado, María Constanza Cipriani.

Entre los miembros excarcelados del partido de Machado, Vente Venezuela, se encuentran su coordinador mundial, Luis Tarbay; la secretaria de Política Nacional, Dignora Hernández; la coordinadora de Asociaciones Ciudadanas, Catalina Ramos; el coordinador nacional de Organización, Henry Alviarez, y otros.

Por su parte, González Urrutia celebró las nuevas excarcelaciones que se produjeron este domingo, al tiempo que exigió la liberación del resto de los presos políticos en el país, que superan los 600 según Foro Penal.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que los señalados como tal están encarcelados por la comisión de delitos.