Machado condena la detención de Guanipa y acusa de "tiranía" al Gobierno venezolano

"Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa", dijo Machado tras haber comparecido hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Guanipa había sido excarcelado ayer domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado e inmediatamente encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos.

El hijo del que fuera exdiputado y exgobernador electo de Zulia, Ramón Guanipa, ha asegurado que entonces un grupo de hombres no identificados, sin uniforme y portando armas largas, se llevaron a su padre luego de que interceptaran y golpearan el vehículo en el que se trasladaba junto a otro grupo de personas.

"¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son?", aseguró hoy Machado a cuenta de las excarcelaciones que está llevando a cabo el Gobierno de Rodríguez, que está en condición interina y bajó la supervisión de Washington tras el derrocamiento del expresidente Nicolás Maduro a manos del Gobierno de Donald Trump a principios de enero.

"¿No se puede hablar en Venezuela de aquellos que han estado en prisión? ¿No pueden relatar qué es lo que han vivido? ¿No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país? Por eso estoy yo aquí hoy", añadió la líder activista, que añadió que "el régimen (en referencia al Gobierno de Rodríguez) "tiene terror porque sabe que esta fuerza (la oposición antichavista) es indetenible".

Machado quiso subrayar que, pese a las promesas del Ejecutivo venezolano de una ley de amnistía general y de que liberará a la mayoría de presos que exige la oposición en las próximas semanas, "quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares".

La Premio Nobel de la Paz 2025 quiso reconocer la labor de la CIDH tras su comparecencia hoy "en nombre del pueblo de Venezuela" y aseguró que "el sistema interamericano es un mecanismo poderoso que el régimen venezolano ha denunciado porque le tiene terror a la verdad".

Aseguró que los venezolanos necesitan "más que nunca" las documentaciones de este órgano.

"Yo quiero pedirles que no olvidemos esto. Estamos hablando de más de 20.000 detenciones arbitrarias. Estamos hablando de más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos parapoliciales, más de 2.000 personas torturadas. O sea, esto es un patrón sistemático y masivo de tortura".