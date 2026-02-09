Manny Manuel: Bad Bunny es la voz del momento, está haciendo mucho más que los políticos

En la presentación de la Gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la isla española Tenerife (Canarias, Atlántico), en la que Manny Manuel actuará este miércoles, el cantante se hizo eco del impacto de la puesta en escena de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, quien la convirtió en una oda de orgullo latino.

Manuel afirmó: "Benito (nombre real de Bad Bunny) está trabajando para todos, para toda la música latina, para toda el habla hispana". "No está haciendo solo música, está siendo una voz para que los conflictos contra los inmigrantes sean menos dolorosos que lo que estamos viviendo".

El cantante insistió en que "no solo es música": "Nuestro querido Bad Bunny es una voz, es la voz del momento, el eco de lo que se está sintiendo en el mundo ahora", dijo subrayando que 'el conejo' "está haciendo un trabajo excepcional".

"Él como persona y como voz está haciendo mucho más que muchos servidores públicos que ponemos ahí gracias al voto", añadió Manny Manuel.

