Más de 20 cristianos detenidos por hutíes en los últimos 3 meses en el Yemen, denuncia HRW

A partir de finales de noviembre y principios de diciembre de 2025, los hutíes iniciaron una campaña de detenciones "arbitrarias" contra cristianos en el país, según las personas entrevistadas por HRW, entre ellas dos miembros de la minoría cristiana en el país, que afirmaron que los insurgentes detuvieron personas de esa religión incluso el 24 de diciembre, en la víspera de Navidad.

Sus fuentes dijeron que, hasta el 12 de enero, las autoridades hutíes habían detenido arbitrariamente a "más de 20 cristianos" en Saná, Ibb y otras provincias bajo control hutí.

La mayoría de las detenciones descritas parecen encajar en la definición de desaparición forzada -en las que las autoridades detienen a una persona y luego se niegan a reconocer su paradero o situación cuando se les pregunta- lo que constituye un delitos grave según el derecho internacional y están prohibidas en todo momento, según HRW.

Hasta el momento, los hutíes no han reaccionado ante esta información.

“Los hutíes han afirmado en muchas ocasiones que son los campeones de la justicia frente a la opresión occidental, y sin embargo sus continuas violaciones contra su propio pueblo demuestran lo vacías que son esas afirmaciones”, afirmó la investigadora sobre el Yemen y Baréin en HRW, Niku Jafarnia, en un comunicado.

Según la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, anteriormente se estimaba que había unos 41.000 cristianos en el Yemen, incluidos yemeníes, refugiados y expatriados.

Sin embargo, la comisión indicó en 2025 que “la comunidad se ha reducido a solo unos pocos miles” en los últimos años, debido a que muchos han huido a causa del conflicto.

Las cifras exactas son imposibles de determinar por la falta de un censo y por el temor de muchas minorías religiosas a la persecución, de acuerdo con la ONG.

Las detenciones de cristianos por parte de los hutíes se producen tras el arresto de cientos de personas en su territorio controlado durante el último año y medio, incluidos trabajadores de la ONU, miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.