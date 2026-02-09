México pierde más de 8.000 empleos en enero

"Al 31 de enero de 2026, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 22.508,972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero", destacó el organismo en un comunicado.

Esta caída representa un descenso mensual del 0,04 % y una caída interanual del 3 %.

El dato negativo de enero contrasta con los 278.697 empleos que se crearon en diciembre, pues según el instituto, en el primer mes de 2025 se registró una variación mensual negativa de 8.104 puestos de trabajo, caída “explicada principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales”.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55 % de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúa la tasa de desempleo en un 2,4 %, cerca del mínimo histórico.

El IMSS cerró el 2025 con la creación neta de más de 278.000 empleos formales, con un total de 23,89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

El organismo también registró más de 1,02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 0,6 %, lo que se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

Además, precisó que, durante enero, se registraron 61.264 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 497,09 pesos mexicanos (28,88 dólares).

También se contabilizaron 394.187 puestos asociados a trabajadores independientes, con un salario promedio diario de 360 pesos mexicanos (20,92 dólares).

Finalmente, el organismo apuntó que en el sexto mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1,34 millones de personas beneficiadas por dicha reforma, de las cuales 139.000 superaron el umbral de ingreso neto mensual inscritos a plataformas digitales registradas. El salario promedio diario asociado fue de 435,2 pesos mexicanos (25,29 dólares).