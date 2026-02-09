Mineros exigen justicia por trabajadores asesinados en México y pide hallar a secuestrados

“El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos de nuestros compañeros (…) quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros”, señaló el comunicado firmado por distintos representantes de la industria.

En el posicionamiento, el sector confirmó el hallazgo sin vida de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados vinculados a la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia.

El pasado viernes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que localizó un cuerpo con "características similares a las de una de las personas reportadas como desaparecidas" en el caso de los mineros secuestrados.

El sector subrayó que considera inadmisible cualquier vulneración contra los trabajadores y demandó resultados concretos en el esclarecimiento del caso.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada”, sostuvo.

Asimismo, reclamó que las pesquisas no concluyan sin sanciones. “Reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, añadió.

Además de exigir justicia por los homicidios, el sector pidió redoblar esfuerzos para localizar a los mineros que continúan desaparecidos tras el secuestro colectivo.

“Pedimos que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa”, manifestó.

El comunicado también reiteró el compromiso de acompañamiento a las familias y de cooperación con las autoridades durante las investigaciones.

Finalmente, la industria hizo un llamado a evitar la impunidad en el caso y a reforzar las condiciones de seguridad en zonas de actividad extractiva.

“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, concluyó.

En un comunicado aparte, la compañía Vizla Silver señaló que fue notificada de la muerte de los mineros a través de las familias, y se mantiene a la espera de la confirmación de los decesos por parte de las autoridades mexicanas.

La empresa envió sus condolencias a los familiares de los mineros y destacó su disposición de proporcionar información adicional “cuando sea pertinente”.

“Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos y en el acompañamiento a sus familias”, zanjó.

Esta mañana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno está cerca de las familias de los mineros para que “no vuelva a ocurrir” una situación así.

"Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias para que no vuelva a ocurrir una situación así", señaló la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.