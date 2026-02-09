Ministros de Economía centroamericanos se dan cita en reunión del BID en Panamá

En concreto, la '39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana' del Grupo BID se celebrará en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado en la capital, a las orillas del Canal, según la información oficial compartida a EFE.

Entre los participantes confirmados se encuentran el presidente panameño, José Raúl Mulino, su ministro de economía, Felipe Chapman, los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada, respectivamente, el líder de la cartera de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, y de Honduras, Emilio Hernández, señalaron a EFE fuentes cercanas al banco regional.

También se espera la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, así como de presidentes de bancos centrales, autoridades "económicas y financieras de la región" para "abordar temas estratégicos de interés común", como "la agenda de desarrollo regional, productividad, integración económica y adaptación climática", según pudo conocer EFE.

Goldfajn ya se encuentra en Panamá a propósito de la instalación de esa reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo BID, que está integrado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - que trabaja con el sector público - el BID Invest (sector privado) y BID Lab, que impulsa el emprendimiento innovador.

Este lunes Mulino y Goldfajn se reunieron para conversar sobre la reforma educativa en Panamá y la movilización de inversiones hacia el país centroamericano, donde el multilateral prevé desarrollar en el 2026 un programa que "supera los 1.000 millones de dólares entre operaciones públicas y privadas".

En 2023, Panamá fue sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID.