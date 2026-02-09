Musk ofrece pagar defensa de víctimas de Epstein demandadas por señalar a sus abusadores

"Pagaré la defensa de cualquiera que diga la verdad sobre esto y sea demandado por hacerlo", dijo Musk en respuesta a una publicación en la red social X que reprochaba que las víctimas no desvelaran el nombre de quienes abusaron de ellas.

Esta interacción se produjo a raíz de un anuncio difundido anoche durante la retransmisión del Super Bowl LX, en el que varias mujeres pidieron a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, "revelar la verdad" sobre los archivos de Epstein, que se encuentran en poder del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia publicó el pasado 30 de enero tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, incluido Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

La interacción entre Musk y Epstein se remonta a 2012, cuando el dueño de Tesla o SpaceX preguntó al financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?".

El mensaje, no obstante, sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor. Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como el presidente estadounidense, Donald Trump y el expresidente Bill Clinton (1993-2001), pero no hay pruebas de que estas personas incurrieran en delitos.

El año pasado, Trump se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.