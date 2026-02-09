Oenegé pide reabrir investigación sobre posibles crímenes sexuales de Epstein en Francia

"Hoy, a la luz de las recientes revelaciones y la implicación pública de varias personalidades políticas extranjeras en este caso, solicitamos solemnemente la reapertura de esta investigación en Francia, en el mejor interés de las presuntas víctimas, así como de todos los ciudadanos", declararon en un comunicado tres abogados de la ONG Inocencia en Peligro.

Para esclarecer las acciones de Jeffrey Epstein en Francia, la oenegé pidió la reapertura de la investigación con el punto de mira en la lujosa residencia de 800 metros cuadrados de la avenida Foch, una de las que parten del Arco del Triunfo de la capital francesa.

"Una investigación francesa completamente reabierta, realizada de manera independiente, proporcionaría aclaraciones esenciales sobre las posibles víctimas en Francia, sobre el papel de los ciudadanos franceses citados en procedimientos extranjeros y sobre la cooperación efectiva de las autoridades francesas con la justicia estadounidense", recalcaron los letrados de Inocencia en Peligro.

La justicia francesa abrió una investigación hace más de seis años, auspiciada por la citada oenegé y una primera denuncia en octubre de 2019 de una joven contra uno de los colaboradores de Epstein, el francés Jean-Luc Brunel, director de una agencia de modelos, quien fue encarcelado. El financiero estadounidense se suicidó aquel mismo año en prisión acusado de abusos sexuales a menores.

Acusado en Francia de "violación agravada", Brunel también se suicidó en prisión en 2022, lo que puso fin a una investigación de varios años que también ayudó a identificar a posibles víctimas de Jeffrey Epstein, a las que el francés habría puesto en contacto a través de su agencia de modelos.

Como parte de esta investigación, las fuerzas del orden registraron el apartamento del delincuente sexual estadounidense que estaba decorado en todas las paredes, incluidas las del baño, con fotos de mujeres, "a menudo muy jóvenes y desnudas", según la prensa local.

Una de las personalidades francesas que, por el momento, ha aparecido en los documentos de Epstein publicados por la Administración estadounidense es el exministro socialista Jack Lang, quien este fin de semana se vio obligado a dimitir como presidente del Instituto del Mundo Árabe, que dirigía desde 2013, tras salir a la luz sus relaciones con el financiero, que son objeto desde el pasado viernes de una investigación judicial financiera.

La banquera Ariane de Rothschild, directora del grupo Edmond de Rothschild, quien también es mencionada en los documentos publicados por Estados Unidos, declaró a 'Politico' que "no tenía conocimiento de la conducta ni del comportamiento personal de Jeffrey Epstein" durante sus intercambios de asesoramiento empresarial.

También se menciona en los documentos al exasesor diplomático de Nicolas Sarkozy, Olivier Colom, y al director de cine Michel Hazanavicius, quien declaró al diario 'Le Monde' que se había reunido dos veces con Epstein, el cual "identificaba a gente para chantajearla, como una araña que te atrapa en su tela", explicó.