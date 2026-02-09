Oenegés y legisladores de 31 países critican la sentencia en Hong Kong contra Jimmy Lai

CHRD afirmó que Lai, de 78 años y fundador del ya clausurado diario Apple Daily, ha sido condenado por motivos "políticos" tras un largo proceso en el que fue hallado culpable en diciembre de 2025.

La organización sostuvo que, dada su edad y el alcance de la pena, el empresario corre un "riesgo elevado de morir en prisión".

"Jimmy Lai no ha cometido delito alguno y debe ser puesto en libertad de inmediato", señaló en un comunicado la responsable de investigación y defensa de CHRD, Angeli Datt, que denunció un deterioro de la salud del editor durante una reclusión prolongada y en gran medida en aislamiento.

CHRD recordó que expertos de la ONU calificaron en 2024 su detención de "arbitraria" y que, tras el veredicto de diciembre, reclamaron su liberación por razones humanitarias.

La red citó además pronunciamientos previos del G7, que en diciembre del año pasado pidió su puesta en libertad, y recordó que varios países y órganos de la ONU han urgido a derogar la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en 2020 tras las protestas antigubernamentales multitudinarias de 2019 en la excolonia británica, por su "incompatibilidad" con las obligaciones internacionales de Hong Kong.

Por su parte, IPAC reunió a 86 legisladores de 31 Parlamentos para condenar lo que describió como una sentencia "políticamente motivada e inhumana", que "se ha convertido en símbolo del desmantelamiento de las libertades de Hong Kong".

La alianza definió el castigo como "una penalización por disentir" y sostuvo que la persecución de Lai demuestra que el sistema legal hongkonés "responde a Pekín" y no debe distinguirse del de China continental.

Entre los firmantes figuran el senador estadounidense Jeff Merkley, la eurodiputada Miriam Lexmann, la diputada taiwanesa Fan Yun y legisladores de Reino Unido, Canadá, América Latina y Oceanía.

Lai fue sentenciado este lunes a 20 años de cárcel tras un juicio celebrado ante tres jueces designados para casos de seguridad nacional.

La Fiscalía le atribuyó una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra China y Hong Kong desde la estructura de Apple Daily y su entorno, mientras la defensa argumentó que las publicaciones del rotativo formaban parte del debate público protegido por la libertad de expresión.