ONU critica la sentencia al magnate de la prensa Jimmy Lai: "Debe anularse de inmediato"

El alto responsable en la ONU pidió la inmediata anulación de la pena por ser "incompatible con el derecho internacional" y por razones humanitarias.

La sentencia "criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión" y muestra el preocupante alcance de la Ley de Seguridad Nacional promulgada en Hong Kong en respuesta a la ola de protestas de 2019, según el organismo.

Como ejemplo, contempla delitos como "conspiración con fuerzas extranjeras", que puede abarcar actividades legítimas de la sociedad civil y de periodistas.

Además, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas recordó la avanzada edad de Lai (78 años), su delicado estado de salud y el impacto de los más de cuatro años que ya ha pasado en detención como razones para su liberación por motivos humanitarios.

La oficina de la ONU ha recordado que la sentencia se dicta en un contexto de fuerte deterioro de la libertad de prensa en Hong Kong, donde diarios independientes como Apple Daily han cerrado, decenas de periodistas han sido detenidos y los reporteros extranjeros se han visto sometidos a políticas de visado y acreditación más estrictas.

Entre 2020 y 2026, al menos 385 personas han sido arrestadas y 175 condenadas en la excolonia británica por delitos relacionados con la seguridad nacional, recordó la ONU.

En alto perfil del caso ha concitado la atención de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y gobiernos occidentales como el de Estados Unidos. El presidente, Donald Trump, expresó "tristeza" por el veredicto condenatorio, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, reclamó la excarcelación de Lai.

Reino Unido, la Unión Europea, Canadá y Australia han solicitado igualmente su liberación, subrayando su doble nacionalidad británica.