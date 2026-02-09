Países árabes e islámicos condenan el "peligroso" expansionismo de Israel en Cisjordania

En este sentido se expresaron, en sendos comunicados, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), integradas por 22 y 57 países, respectivamente, así como los ministros de Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Catar.

Condenaban así una serie de decisiones aprobadas el domingo por el Gobierno israelí, una de las cuales deja sin efecto una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que colonos judíos adquieran inmuebles en ese territorio palestino.

"Esas decisiones tienden a imponer una nueva realidad a través de nuevos asentamientos" en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, dijo la OCI, y calificó a las medidas israelíes como "un crimen de guerra y una violación del derecho internacional".

Por su parte, la Liga Árabe consideró que "tienen como objetivo introducir cambios fundamentales y peligrosos en el estatus legal y administrativo de los territorios palestinos, en particular en Cisjordania".

"Esto constituye una escalada sin precedentes en el plan de anexión, colonización y desplazamiento, y una amenaza a los acuerdos firmados entre la Organización de Liberación de Palestina (OLP) e Israel", añadió el organismo panárabe.

La ley jordana, que las nuevas medidas israelíes dejan sin efecto, tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes adquirieran inmuebles en Cisjordania, un territorio que los países árabes insisten en que forme parte, junto con la Franja de Gaza, del futuro Estado palestino.

La Liga Árabe responsabilizó a Israel de las "graves repercusiones", y advirtió de que las nuevas medidas "no otorgarán a la ocupación ninguna legitimidad, ni cambiarán el hecho de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este, es territorio palestino ocupado y que todas las actividades coloniales israelíes son nulas y sin valor".

Postura similar expresaron los titulares de Exteriores de ocho países árabes e islámicos en un comunicado conjunto, en el que advirtieron contra "la continuación de las políticas expansionistas israelíes y sus acciones ilegales en la Cisjordania ocupada", ya que "están alimentando la violencia y el conflicto en la región" de Oriente Medio.

Egipto, mediador clave entre Israel y los palestinos, también difundió un comunicado por separado en el que reiteró su "total rechazo a todas las políticas de anexión y asentamiento y a las medidas unilaterales que socavan las perspectivas de paz y de la solución de dos Estados, además de alimentar aún más la tensión y la inestabilidad" en Oriente Medio.

Por su parte, el representante de Palestina ante la Liga Árabe, Muhannad al Aklouk, pidió este lunes una reunión extraordinaria del organismo panárabe para abordar las nuevas decisiones israelíes en Cisjordania.

La ONG israelí Peace Now, una de las más importantes del país a la hora de monitorizar la ocupación en Cisjordania, denunció este domingo que las medidas aprobadas por el Gobierno de Israel extendiendo sus poderes sobre el territorio palestino "constituyen pasos hacia la anexión" de sus áreas A y B, que representan un 40 % del mismo y aún no están bajo control total del Estado judío.