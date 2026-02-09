Policía de Perú interviene en fiesta y detiene a 24 presuntos miembros de banda criminal

La intervención se produjo en el distrito campestre de Cieneguilla, en el este de la capital peruana, donde se incautó una pistola, dos granadas, municiones de armas de fuego y 26 teléfonos celulares, además de droga y "otros elementos de interés criminal", indicó la PNP en sus redes sociales.

Según la información, los detenidos al parecer integraban la banda criminal autodenominada 'Los insoportables de Santa Anita', acusada de haber cometido diversos delitos "en agravio del Estado peruano".

Medios locales señalaron que en la operación se arrestó a ciudadanos venezolanos, peruanos y colombianos, y que había tres menores de edad.

Al respecto, el director nacional de Investigación Criminal de la PNP, Manuel Lozada, declaró a periodistas que estas personas al parecer se dedicaban a realizar asaltos y usaban el inmueble en Cieneguilla para preparar sus actividades delictivas y organizar fiestas.

"¿Por qué delitos estamos deteniéndolos? Por delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de alma de fuego, de material explosivo, granadas, por delito contra la salud pública, droga, por receptación o robo de los celulares", indicó.

Lozada sostuvo que los detectives de la PNP van "a hacer una investigación prolija" de las actividades de la banda y están "seguros" de que van "a encontrar mayores resultados" durante las pesquisas.

La PNP remarcó que este operativo se realizó en el marco del estado de emergencia que ha decretado el Gobierno en Lima y la provincia vecina del Callao desde octubre pasado para combatir el embate del crimen organizado y la delincuencia común en la capital peruana.