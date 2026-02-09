Presentan amparo a Corte Suprema salvadoreña por construcción de basurero en comunidad

"Hemos presentado una demanda de amparo y en esta demanda estamos describiendo una serie de hechos que están violentado los derechos fundamentales de las personas habitantes de San Francisco Angulo", dijo a periodista Francisco Parada, del BRP.

Sostuvo que, en el año 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) determinó en una resolución que "el espacio no era el adecuado para la construcción de un relleno sanitario" en esta comunidad.

"A pesar de que la comunidad ha estado desarrollando una serie de acciones legales y de comunicación de denuncias sobre la construcción del basurero y que la PDDH ha instalado una mesa de negociación, las obras han continuado. Es decir, "la empresa no se ha detenido a pesar de que estamos invocando la ley y la Constitución misma para el respeto de los derechos de la gente de la comunidad", apuntó.

Parada denunció que los pobladores habrían sufrido "amenazas e intimidaciones" y dijo que durante el fin de semana "fueron colocados carteles en una maquina (de construcción), que está estacionada en la comunidad para destruir la zona, en donde se amenazaba que los iban a meter presos".

En 2018, la PDDH emitió medidas cautelares para frenar la construcción del llamado "Relleno Sanitario de Los Nonualcos", en ese momento para evitar que "entorpeciera o imposibilitara diligencias de investigación fiscal sobre exhumaciones pendientes" relacionadas con una masacre atribuida al Ejército en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

En las diligencias de la PDDH, según indica el expediente público, los habitantes del lugar manifestaron que "el referido proyecto afectaría veinticuatro manzanas de bosque natural, la fauna silvestre; contaminaría el río Salamar que provee a los cantones de San Francisco Angulo, Canta Rana y Colonia El Milagro".

Además, advirtieron que "generaría problemas de salud a ochenta y seis familias de lugar y; sobre todo, entorpecería la labor todavía pendiente de las autoridades del Estado en la recuperación de algunas osamentas de personas asesinadas durante el pasado conflicto armado".

De acuerdo con una publicación de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) de 2024, en septiembre de 2018 la Fiscalía salvadoreña practicó exhumaciones "a petición de familiares", pero para diciembre de 2021 no se habían recuperado "todas las osamentas".