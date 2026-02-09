Sánchez celebra el avance de la socialdemocracia con la victoria de Seguro en Portugal

"¡Enhorabuena, António José Seguro, nuevo presidente de Portugal! La socialdemocracia avanza con tu victoria", destacó Sánchez en un mensaje en la red social X, en el que asegura que trabajarán juntos por "un mejor futuro para los ciudadanos portugueses y españoles".

El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Seguro obtuvo el 66,14 % de los sufragios frente al 33,86 % de Ventura.

Con estos resultados, Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba el mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.

