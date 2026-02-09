Sara Duterte se enfrenta a una tercera solicitud de destitución por presunta corrupción

Una semana después de que se introdujeran dos peticiones de enjuiciamiento político contra Duterte en la Cámara de Representantes, un equipo de juristas y sacerdotes sumó hoy una tercera petición que, como las anteriores, deberá ser estudiada y superar varios pasos antes de considerarse una amenaza real.

En la tercera demanda se acusa a la vicepresidenta de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, por el supuesto uso indebido de 612 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) en fondos confidenciales, así como por haber amenazado con asesinar al presidente, Ferdinand Marcos Jr.

"Esto no es político, no somos políticos. Creemos que existe una preocupación moral, por eso estamos aquí", declaró ante medios filipinos el reverendo Joselito Sarabia, sacerdote católico y uno de los denunciantes.

Las dos solicitudes anteriores, basadas en acusaciones similares, fueron presentadas la semana pasada por líderes de la sociedad civil y una coalición de izquierdas, y podrían empezar a votarse en una fase preliminar esta misma semana, según la prensa del archipiélago.

Duterte, que niega todos los cargos, superó en 2025 un proceso similar que fue anulado por el Tribunal Supremo en el que, como ahora, se le acusaba de uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

Según la Constitución filipina, un impeachment aprobado por la Cámara de Representantes desencadena un juicio en el Senado y, si este emite un veredicto de culpabilidad, el sancionado es expulsado del cargo e inhabilitado de por vida para ejercer un puesto público. De prosperar el proceso, Duterte quedaría fuera de la política y de una eventual candidatura presidencial en 2028.

Esta solicitud de destitución contra Duterte llega una semana después de que el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes rechazara dos peticiones de juicio político contra Marcos Jr. al considerar "insuficiente" el contenido de las denuncias presentadas, en las que acusaban al mandatario de presunta corrupción.

Este lunes, la Cámara de Representantes volvió a validar la decisión tras desestimar las dos denuncias de impeachment presentadas contra el presidente, según expone la web del Congreso.

Aunque Marcos Jr. y Duterte formaron una alianza para gobernar por un mandato de seis años en 2022, esta comenzó a desintegrarse poco después y llegó a su punto álgido cuando en noviembre de 2024 la vicepresidenta afirmó haber ordenado matar al presidente si ella misma era asesinada.