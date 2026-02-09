Seguro habla con alcaldes para tratar situación por temporales tras victoria en Portugal

"El presidente electo pasó la mañana al teléfono con alcaldes", informó una fuente de su campaña, que precisó que Seguro ha contactado con los regidores de las localidades de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria y Arruda dos Vinhos, que acumulan numerosos destrozos e inundaciones por las borrascas de las últimas dos semanas.

Habló también con el presidente de la junta de freguesía (como una junta municipal de distrito) de Ereira, en el municipio de Montemor-o-velho, que permanece sin accesos terrestres y que está siendo asistida por el Ejército.

La fuente añadió que el exministro ha trabajado hoy desde su residencia habitual en la localidad de Caldas da Rainha, a unos 90 kilómetros al norte de Lisboa, y que desde ahí acudirá directo al encuentro con el actual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, previsto para hoy en la capital para iniciar los preparativos de la transición.

Seguro obtuvo el domingo una victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas, con el 66,82 % de los votos, frente a su rival y líder de la ultraderecha lusa, André Ventura, que logró el 33,18 %, según los resultados provisionales, ya que está escrutado el 99,20 %.

Falta celebrar los comicios en tres localidades y varias asambleas de voto en algunos puntos, donde fueron atrasados hasta el 15 de febrero por las inundaciones.