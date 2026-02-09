Silencio tras un nuevo día de reuniones en Madrid sobre el Sáhara Occidental

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió hoy por separado con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y con el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, aunque según algunas informaciones también ha habido reuniones a cuatro entre Marruecos, EE.UU., Argelia y el Frente Polisario.

Ninguna de las partes ha hecho comentarios tras los encuentros bilaterales, que se celebran en el marco de las reuniones multilaterales que están teniendo lugar con absoluto hermetismo sobre el Sáhara Occidental en unas conversaciones en Madrid que impulsa Estados Unidos.

El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó este lunes que delegaciones de alto nivel de Washington y Naciones Unidas están facilitando las conversaciones que se llevan a cabo en Madrid con Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para tratar de resolver el conflicto del Sáhara Occidental, que dura ya 50 años.

Por su parte, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, recalcó este lunes que la cuestión del Sáhara Occidental está en la agenda de Naciones Unidas desde hace mucho tiempo.

Dujarric mencionó que hay en Madrid delegaciones de alto nivel de la ONU y puso en valor el papel mediador de Estados Unidos, pero dijo no tener información sobre el resultado de las conversiones o el ambiente en que se están desarrollando, según dijo en una rueda de prensa en la sede de la organización en Nueva York.

También Marruecos sigue sin pronunciarse oficialmente sobre estas conversaciones, al igual que los medios oficiales del país.

No obstante, algunos medios como 'Le Desk', que cita fuentes cercanas al proceso, aseguró que unas conversaciones cuatripartitas -entre Marruecos, EE.UU., Argelia y el Frente Polisario- no lograron un consenso sobre la creación de "un comité técnico" compuesto por expertos jurídicos y bajo la supervisión de Estados Unidos y de Naciones Unidas.

El medio señaló también que se prevé una nueva serie de encuentros durante el mes de ayuno musulmán del ramadán, que comenzará en menos de dos semanas.

Albares ya había mantenido el sábado encuentros bilaterales con los ministros de Exteriores de Argelia y Mauritania, actores clave en el conflicto sobre la antigua colonia española.

Además de las citas del sábado, fuentes de Exteriores señalaron a EFE que a lo largo de los próximos días Albares mantendrá también encuentros bilaterales "con otros representantes que acuden a Madrid para una reunión multilateral".

España administró el Sáhara Occidental entre 1884 y 1975, cuando firmó los Acuerdos Tripartitos con Marruecos y Mauritania, que condujeron a su retirada del territorio saharaui sin celebrar un referéndum de autodeterminación respaldado por la ONU.

Marruecos defiende un plan de autonomía para ese territorio, que ocupa en gran parte, aunque no le pertenece, mientras que el movimiento saharaui Frente Polisario y Argelia insisten en la necesidad de un referéndum para clarificar el futuro del Sáhara Occidental.

El Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, respaldó el plan marroquí en 2022, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó a esta posición en 2024.