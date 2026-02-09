Siria asiste a su primera reunión de la coalición internacional contra el Estado Islámico

"Hoy, Siria recupera la iniciativa, reafirmando su papel de aliado y líder en la lucha contra el Estado Islámico, lo que fortalece los intereses nacionales sirios y goza de un creciente apoyo internacional", dijo Al Shaibani en X tras la reunión que tuvo lugar en Riad, la capital de Arabia Saudí.

Según la agencia de noticias oficial saudí SPA, el encuentro fue copresidido por el viceministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Walid bin Abdulkarim Al Juraiji, y el enviado especial de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack, y la cita estuvo marcada por "una amplia participación internacional".

Al Shaibani, cuyo país se convirtió el pasado noviembre en el 90º miembro de la alianza antiyihadista, calificó la reunión de "constructiva y fructífera", e insistió en que el apoyo a Siria en la lucha contra el EI es "una responsabilidad compartida para fortalecer la seguridad y estabilidad".

"Agradecemos al Reino de Arabia Saudí, a Estados Unidos y a todos los países participantes por sus esfuerzos y apoyo a Siria y su pueblo", sentenció el jefe de la diplomacia siria, sin aportar más detalles del contenido del encuentro.

Al Juraiji, por su parte, recordó en su discurso inaugural la importancia de "continuar los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo internacional y la amenaza directa que representa para la seguridad y la estabilidad de las sociedades", de acuerdo con SPA, por lo que pidió "compromiso colectivo".

"La experiencia ha demostrado que las organizaciones terroristas, en particular el EI, son capaces de adaptarse y modificar sus herramientas y métodos, aprovechando los conflictos prolongados, la debilidad de las instituciones y la fragilidad de las situaciones humanitarias", advirtió el político saudí.

Asimismo, celebró la adhesión de Siria a la alianza y expresó su apoyo al Gobierno de Damasco, así como a las "medidas positivas que está adoptando hacia la unidad, la estabilidad, la seguridad y la paz, en aras de las aspiraciones del pueblo sirio".

También celebró que Siria "asumiera la responsabilidad de algunos centros de detención y campos de desplazados" que albergan a combatientes y familiares del EI, que antes estaban bajo el control de la alianza liderada por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), y el traslado de miles de presos a Irak para su procesamiento.