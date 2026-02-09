Somalia y Arabia Saudí firman acuerdo de cooperación militar en medio de tensión regional

"Este acuerdo fortalece aún más la cooperación militar y de defensa entre ambas naciones, abarcando diversas áreas de interés mutuo", señaló en un breve mensaje en la red social X el Ministerio somalí de Defensa.

El documento fue firmado en la capital saudí, Riad, por el ministro somalí de esta cartera, Ahmed Moallim Fiqi, y su homólogo de este país del golfo Pérsico, el príncipe Khalid bin Salman.

Aunque Mogadiscio no ofreció más detalles, fuentes oficiales detallaron a medios somalís que el acuerdo incluiría aspectos como entrenamiento militar, modernización del equipamiento militar y la puesta en común de información de inteligencia.

Según la prensa local, el pacto incluiría también la protección de las rutas marítimas en el mar Rojo, una zona afectada por la inestabilidad de la región y la piratería.

Somalia y Arabia Saudí ya firmaron el pasado mayo un acuerdo de cooperación militar y antiterrorista, un pacto que contemplaba, entre otras iniciativas, mecanismos para operaciones conjuntas, capacitación de personal e intercambio de inteligencia.

Estos acuerdos se dieron a conocer en un momento en que Somalia continúa reestructurando su aparato de seguridad nacional con el apoyo de aliados extranjeros y socios internacionales.

Así, Mogadiscio intenta buscar socios fiables para abordar las persistentes amenazas de grupos yihadistas como Al Shabab y, en los últimos años, ha intentado fortalecer sus lazos con los países del golfo Pérsico, si bien se ha convertido también en escenario indirecto de las tensiones de esa región.

El pasado enero, el Gobierno somalí informó de la anulación de todos los acuerdos y memorandos de entendimiento alcanzados con Emiratos Árabes Unidos (EAU), en ámbitos como los puertos y la cooperación de seguridad y defensa, debido a "pruebas fehacientes" sobre acciones contra la soberanía somalí por parte de Abu Dabi.

Esto sucedió después de que Arabia Saudí acusara a EAU de ayudar al líder del separatista Consejo de Transición Sureño (CTS) de Yemen, Aidarus al Zubaidi, a escapar a través de Somalia hacia Abu Dabi.

Somalia, que ha firmado pactos similares con países como Turquía, ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, el grupo comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.