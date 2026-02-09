Suben a tres los muertos en un ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Gaza

"Nuestros equipos han recuperado un cuerpo y varios heridos tras un ataque a un apartamento residencial en la calle Nasr, al oeste de la ciudad de Gaza", detalló en un breve comunicado esta organización.

Poco después, el número de víctimas mortales aumentó a tres, según confirmó a EFE una fuente del Hospital Shifa, a cuya morgue fueron llevados los cuerpos. De acuerdo con esta fuente, los fallecidos eran personas desplazadas de Beit Hanoun, ciudad del norte de Gaza arrasada por Israel durante la guerra.

Con estas muertes, al menos ocho palestinos fallecieron hoy en Gaza, entre ellos cuatro presuntos milicianos que emergieron de un túnel en Rafah, en el sur de Gaza, y dispararon a soldados israelíes, según detalló un comunicado del Ejército israelí.

Además, en un suceso diferente, las fuerzas israelíes dispararon y mataron a un agricultor palestino en Deir al Balah (centro), tal y como denunciaron las autoridades sanitarias locales citadas por la agencia palestina Wafa.

A pesar del alto el fuego, cada día se registran muertos en Gaza por ataques israelíes, en algunos casos bombardeos y en otros disparos contra personas que las tropas alegan que se acercan demasiado a la línea amarilla, la demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde controlan más de la mitad del enclave.

Según Sanidad, más de 580 gazatíes han muerto desde el 10 de octubre, día en el que entró en vigor la tregua. El domingo, fuentes médicas informaron a EFE de la muerte de al menos otras tres personas en Gaza por fuego israelí, entre ellas un chico de 16 años.