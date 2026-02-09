Takaichi promete mantener abierta la comunicación con China tras su victoria electoral

"Ya que ha habido muchos problemas y desafíos, es esencial tener una buena comunicación", aseguró la mandataria durante una rueda de prensa en la sede del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en Tokio para valorar la jornada electoral.

Takaichi insistió en que mantener un "intercambio de opiniones" con Pekín beneficia al interés nacional, por lo que abogó por continuar comunicándose "a diferentes niveles" con su vecino.

Sus palabras llegan después de que el Gobierno chino considerase que la victoria aplastante de la conservadora "refleja problemas estructurales" en el archipiélago.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró este lunes en una rueda de prensa que los resultados de la votación muestran "tendencias ideológicas profundamente arraigadas que merecen una profunda reflexión por parte de personas perspicaces en Japón y la comunidad internacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lin instó a las autoridades japonesas "a que afronten, en lugar de ignorar, las preocupaciones de la comunidad internacional, a que sigan el camino del desarrollo pacífico en lugar de repetir los errores del pasado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Takaichi, partidaria de reformar el pacifista Artículo 9 de la Constitución japonesa para incluir el papel de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) en la Carta Magna, provocó la ira de Pekín en noviembre cuando dijo, en una sesión parlamentaria, que un posible ataque chino contra Taiwán podría obligar al archipiélago a activar a sus tropas.

La conservadora ha tratado defender sus palabras y ha insistido en la importancia de mantener buenas relaciones con China, mientras que Pekín ha reaccionado pidiendo a sus ciudadanos que no visiten el país y exigiendo a la mandataria que se retracte, entre otras medidas de presión económica y diplomática.

El PLD de Takaichi logró anoche, en unos comicios anticipados convocados por la mandataria hace tres semanas, ampliar su mayoría a dos tercios de la Cámara Baja, lo que le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría.

Junto a su socio, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), Takaichi se hizo con 352 escaños de los 465 que componen la Cámara Baja, según los resultados oficiales recogidos por la televisión pública NHK.