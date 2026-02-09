Tribunal desestima petición para que niño palestino sea tratado contra el cáncer en Israel

"Este caso ilustra una vez más las devastadoras consecuencias de una política generalizada que niega a los palestinos el acceso a atención médica vital únicamente con base en su domicilio registrado en Gaza, incluso cuando no residen allí y no se presentan acusaciones de seguridad en su contra", denunció hoy Gisha en un comunicado.

Ya antes de la ofensiva bélica, los palestinos de Gaza y Cisjordania estaban sometidos a duras restricciones y solo podían pisar Israel con permisos especiales, bien para recibir atención médica o para trabajar.

Pero tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, estos permisos -entre ellos los de miles de trabajadores gazatíes que estaban en Israel- fueron revocados y las autoridades prohibieron la entrada a cualquiera.

Según la apelación, a la que tuvo acceso EFE, esta prohibición no debería aplicarse al menor, que reside en Cisjordania desde 2022 ya que era allí donde recibía atención médica no disponible en Gaza.

En su respuesta más reciente al tribunal, el Estado alega que el propio ministro de Defensa, Israel Katz, decidió denegar el paso del niño. Además, el texto traslada la responsabilidad a la familia del niño, argumentando que no ha intentado lo suficiente la evacuación del pequeño a un tercer país a través de Jordania.

La vida de unos 16.500 gazatíes, incluidos muchos niños y ancianos, corre peligro tras dos años de ofensiva bélica israelí y la devastación del sistema sanitario, según datos de la ONU. A ello se suma las limitadas e insuficientes salidas de gazatíes, esta última semana, a través del cruce de Rafah.

Desde noviembre de 2025, existe otra apelación -respaldada por cinco ONG- que impugna la política israelí de prohibir a los pacientes de Gaza recibir tratamiento médico en Israel -incluido el anexionado de forma unilateral Jerusalén Este- o Cisjordania, pero esta sigue pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.