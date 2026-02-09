Ucrania niega haber atacado petroleros con crudo kazajo en el mar Negro

"No tenía ni tiene ningún sentido que Ucrania atacase estos dos petroleros", subrayó el diplomático, según el cual el ataque fue perpetrado por drones pequeños lanzados desde territorio ruso.

Mayko admitió que es mismo día fueron atacados por drones ucranianos dos petroleros de la flota fantasma rusa que transportaban petróleo de Rusia.

"Los dos petroleros rusos fueron atacados con drones pesados, capaces de volar miles de kilómetros desde el territorio ucraniano hasta Novorossíisk. Son los drones pesados de largo alcance cuyo objetivo eran justo los petroleros con crudo ruso", señaló.

Sin embargo, sostuvo que "los petroleros griegos fueron atacados con drones pequeños, que no están en condiciones de superar las distancias de miles de kilómetros desde Ucrania".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Fueron lanzados desde (la ciudad de) Novorossíisk o desde el puerto, y no eran ucranianos", zanjó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diplomático ucraniano llamó a los representantes de los medios de prensa kazajos ser cautelosos a la hora de utilizar informaciones de fuentes rusas.

Dos petroleros griegos fletados por sendas empresas kazajas fueron atacados con drones a mediados de enero mientras navegaban a unas 30 millas náuticas al oeste del terminal de exportación ruso de Novorossíisk, en el Mar Negro, sin que se causaran daños importantes o heridos.

Se trató de los buques 'Delta Harmony' y 'Matilda', pertenecientes a las empresas navieras griegas 'Delta Tankers' y 'Thenamaris', que fueron atacados mientras esperaban cargar petróleo de dos empresas kazajas.

El 'Delta Harmony' fue atacado por drones -no está claro si estos eran aéreos o marinos o una combinación de ambos-, lo que causó un incendio en el buque que fue extinguido rápidamente por la tripulación

El segundo, 'Matilda', fletado por una filial de la petrolera estatal kazaja KazMunayGas, fue atacado por otro dron, lo que causó una explosión que no llegó a generar un incendio.

En Novorossíisk se encuentra la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una iniciativa internacional que reúne a grandes compañías de Kazajistán, EEUU, Rusia y varios países europeos y que transporta petróleo desde el oeste de Kazajistán hasta la costa rusa para su carga y envío al mercado.

Se trató del cuarto ataque contra el consorcio, anteriormente siendo objetivos la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas en Novorosíisk.

El pasado 29 de noviembre, un dron marino impactó contra una terminal de carga marítima en Novorossíisk, en el mar Negro, provocando "considerables daños a la terminal de carga VPU-2" y pérdidas de entre 70 y 100 millones de dólares a Kazajistán.