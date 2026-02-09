UE promociona a Honduras en México como socio estratégico para impulsar mercado energético

Fournier detalló en redes sociales que su misión oficial en México tuvo como eje central presentar las "nuevas oportunidades" de la Agenda de Inversiones Global Gateway, una estrategia de la UE que promueve proyectos sostenibles y de calidad para las personas y el planeta.

El diplomático subrayó, además, que Honduras es un "socio estratégico" para fortalecer el Mercado Eléctrico Regional (MER), infraestructuras transformadoras y economía circular.

En el encuentro, Fournier estuvo acompañado por la jefa de Cooperación de la UE en Tegucigalpa, Cristina Marín, con quien presentó el nuevo "Centro de Inversiones Global Gateway".

Este instrumento se perfila como una plataforma innovadora diseñada para canalizar capital europeo hacia proyectos de alto impacto social y ambiental, según la UE.

La visita a México se produce apenas dos semanas después de que Fournier presentara sus cartas credenciales al nuevo presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero.

La UE es uno de los principales socios de cooperación de Honduras, país donde Europa financia cinco proyectos de cooperación que contemplan la recuperación sostenible del Lago de Yojoa, la protección de los derechos humanos y sus medios de vida, y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Los proyectos fueron presentados a finales de 2024 en el Lago de Yojoa, palabra lenca que significa "Agua acumulada", que se encuentra amenazado por la deforestación incontrolada, las prácticas agrícolas perjudiciales, la sobreexplotación y la contaminación por minería.

La UE invertirá 14 millones de euros (unos 16,6 millones de dólares) en la recuperación del lago hondureño, que tiene 28 metros de profundidad y cuya inversión total asciende a 100 millones de dólares.