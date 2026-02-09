UE tacha de "inaceptable" el ataque en Sudán a convoy humanitario y trabaja en alto fuego

"No puedo confirmar quién estuvo exactamente detrás del ataque con drones, pero lo que sí puedo decir es que esto es inaceptable (...) porque contraviene el derecho internacional humanitario", indicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea la portavoz comunitaria Eva Hrncirova, al ser preguntada por el ataque del pasado sábado.

Ese día al menos 24 personas murieron, incluidos ocho niños, en un ataque de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la zona de Dubeiker, en Kordofán del Norte, contra un vehículo que transportaba desplazados que huían del estado de Kordofán del Sur, según indicó la Red de Médicos de Sudán.

La ONG informó en un comunicado en sus redes sociales que los viajeros se dirigían a Al Rahad, en Kordofán del Norte, y dos de los fallecidos son bebés, y además hay varios heridos que no enumeró y que fueron llevados a la localidad de destino para recibir tratamiento "en condiciones humanitarias y de salud difíciles".

La red responsabilizó a las FAR de la acción y llamó a la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias a actuar para proteger a los civiles y exigir responsabilidades por la masacre.

Por su parte, el portavoz comunitario Anouar El Anouni señaló que los representantes permanentes de la UE han expresado su preocupación por el supuesto apoyo de Emiratos Árabes a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), y añadió que los Veintisiete siguen colaborando con ese país para alcanzar "un alto el fuego sostenible y una resolución permanente" del conflicto en Sudán.

En ese contexto, recordó las últimas sanciones adoptadas contra Sudán en vista de los "continuos combates, la dramática escalada de violencia y las violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". Esas medidas, señaló, se aplican ahora a dieciocho personas y ocho entidades.

"Seguimos participando activamente en el asunto, incluso al más alto nivel, en los esfuerzos para encontrar una solución sostenible a este conflicto. Y, en términos de perspectiva, seguiremos utilizando todo el abanico de instrumentos de política exterior a nuestra disposición", añadió.