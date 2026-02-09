Un francotirador mata a un policía en la región colombiana del Catatumbo

El director de la Policía colombiana, general William Rincón, detalló que el ataque ocurrió durante un hostigamiento contra la subestación de la institución en la aldea de Guamalito y en él murió el subintendente Andrés Felipe De la Hoz por un disparo de un francotirador "mientras cumplía con su deber al servicio de la comunidad".

"Este crimen no es solo una agresión contra la institucionalidad, es un golpe directo a la dignidad humana. Detrás del uniforme hay un padre, un hijo, un compañero y una familia que hoy enfrenta un dolor irreparable", agregó el oficial, quien condenó "de manera categórica este vil asesinato".

Este tipo de ataques suelen ser realizados por la guerrilla del ELN, que desde enero del año pasado comenzó una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo.

Estos enfrentamientos han dejado más de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, en una crisis que sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.

El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.