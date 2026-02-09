Un helicóptero militar se estrella en Corea del Sur cobrando la vida de dos tripulantes

"Los dos ocupantes fueron trasladados de urgencia a hospitales civiles, pero ambos fallecieron", dijeron las fuerzas armadas del país asiático.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de un puente vehicular del condado de Gapyeong, provincia de Gyeonggi, a unos 50 kilómetros al noreste de Seúl, alrededor de las 11:04 hora local (02:04 GMT).

Los dos suboficiales del helicóptero AH-1S se econtraban en un vuelo de entrenamiento que incluía la práctica de "un aterrizaje de emergencia en una situación similar a un estado anómalo sin apagar el motor", dijo el Ejército.

No se reportaron explosiones ni incendios en la zona, según los medios locales.

Mientras se investigan las causas del siniestro el Ejército suspendió las operaciones de este tipo de helicópteros.