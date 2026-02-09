Wall Street abre en mixto y el Dow Jones baja un 0,37 %

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba hasta los 49.928 puntos; el selectivo S&P 500 crecía un 0,02 %, hasta los 6.933 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,18 %, hasta las 23.073 unidades.
El Dow Jones cerró la semana pasada en máximos históricos, sobrepasando por primera vez la barrera de los 50.000 puntos tras días de pérdidas del sector tecnológico.
Esta semana, los inversores estarán pendientes de la publicación del informe del empleo de enero que sacará este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
El informe estaba previsto para el pasado viernes, pero se pospuso por el cierre parcial del Gobierno.
Al margen, varias compañías del sector tecnológico sufrían pérdidas tras la apertura de hoy. Micron e Intel retrocedían alrededor de un 3 %.
Mientras, las acciones de Oracle subían un 8 % y las de Nvidia ganaban un 3 %. Amazon perdía alrededor de un 2 %.
Los gigantes Coca-Cola y Ford Motors publicarán sus resultados este martes, antes de la campana y al cierre, respectivamente.
El informe del índice de precios al consumidor de enero, que también se retrasó por el cierre del Gobierno, se publicará a finales de semana.