Wall Street sube a media sesión y el Dow Jones mantiene máximos de 50.100 puntos

A mediodía en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía un ligero 0,04 %, revirtiendo las pérdidas con las que comenzó la jornada, y situándose en 50.136 puntos.
El S&P 500 avanzaba más, un 0,66 %, hasta 6.997 unidades; y el Nasdaq lo superaba, con un 1,17 %, hasta 23.301 enteros, en ambos casos impulsados por el sector tecnológico.
El sector tecnológico progresaba un 1,66 %, seguido por el de comunicaciones, un 1,2 %, en un cambio de tendencia respecto a la semana pasada, cuando se produjeron ventas masivas de acciones.
Las dudas en torno a los límites al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) que afectaron a esas acciones, en medio de una escasez de componentes, parecían disiparse.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre las cotizadas que más subían del sector estaba Oracle, que se disparaba más del 10 % después de que una firma de análisis reafirmara su atractivo como objetivo de inversión.
También repuntaban fabricantes de chips como Nvidia (3,2 %) y Broadcom (4,9 %).
Los analistas señalaban también a las expectativas por la publicación de datos de empleo e inflación esta semana, con retraso, debido al pasado cierre parcial del Gobierno federal.