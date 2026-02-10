Abogado atribuye a una supuesta persecución política la detención del alcalde de Guayaquil

"Nos parece un claro gesto de persecución, un abuso de la justicia penal como mecanismo de persecución al rival político", dijo en Quito, hasta donde fue trasladado Alvarez, quien llegó a la alcaldía de Guayaquil de la mano del izquierdista Revolución Ciudadana, movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Correa y sus correligionarios han rechazado en redes sociales las acciones de la Fiscalía contra Alvarez, una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa.

El letrado consideró que se ha usado el caso denominado Goleada para distraer la atención del juicio político pedido por el correísmo en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por un supuesto incumplimiento de funciones, principalmente por no proteger al juez Carlos Serrano, quien denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio.

"Es evidente que se está utilizando esto como una cortina de humo en la misma semana en la que la Asamblea tiene que decidir la suerte del señor Godoy, en donde, ahí sí se ha comprobado que existe una operación dentro del Consejo de la Judicatura a favor de narcotraficantes para favorecerlos", dijo García a la prensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que "se supone" que la investigación por la que Alvarez ha sido detenido sería una derivación del caso Triple A, que investiga una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, subrayó que sería "totalmente tirado de los cabellos" porque "resulta que se procesa por lavado de activos sin que se haya determinado el delito precedente".

Para García, sería una "barbaridad, una aberración total" que ordenen prisión preventiva contra Alvarez, en el caso Goleada, en el que también detuvieron a dos de sus hermanos, Xavier y Antonio, este último presidente del club de fútbol Barcelona, que ha designado ya a Miguel Montalvo en el cargo, de forma interina.

La Fiscalía aseveró que al momento de su detención esta madrugada, Alvarez no estaba usando el grillete electrónico ordenado por el juez en el caso Triple A, hecho que el abogado atribuyó a que "estaba cargándose porque normalmente se carga, como el celular en la noche" y descartó que pudiese ser sancionado por ello.

De acuerdo al abogado, Alvarez se ha presentado dos veces por semana ante la justicia, para cumplir con las medidas impuestas en el caso Triple A, por lo que ratificó que "no existe ningún peligro de evasión ni mucho menos".