Albares dialoga con el embajador de EE.UU. en la ONU tras la ronda multilateral del Sahara

En la red X Albares señaló que "el papel de Naciones Unidas es indispensable" a la hora de dar las soluciones a los desafíos mundiales.

En esta ronda de negociaciones, auspiciada por Washington, también intervinieron Marruecos, Argelia, Mauritania y la ONU.

Representantes de todas las partes se han reunido desde el sábado pasado en Madrid en esta negociación multilateral, que se ha desarrollado con absoluto secretismo, para intentar resolver el conflicto de la excolonia española en África

Marruecos, que ocupa la mayor parte de ese territorio, defiende un plan de autonomía para el Sahara, que también respaldó el Gobierno español de Pedro Sánchez en 2022, y que cuenta con el aval de Naciones Unidas, después de que el pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad aprobara una resolución que considera que "una autonomía genuina podría representar el resultado más factible" para el Sahara.

El pasado 29 de enero también la UE se mostró favorable a que una futura solución para el Sahara Occidental que garantice la libre determinación del pueblo saharaui se base en el plan de autonomía propuesto por Marruecos "con el fin de alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto".

En 1975, el rey Hassan II de Marruecos lanzó la llamada "Marcha Verde", una movilización de cientos de miles de marroquíes hacia el territorio saharaui que precipitó la retirada de España de la colonia.

A continuación se desarrolló una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario del Sahara, que se prolongó hasta 1991, cuando se firmó un alto el fuego y la ONU, que estableció la MINURSO.

Marruecos presentó ante la ONU en 2007 una propuesta que plantea una "región autónoma del Sáhara", que ha ido sumando adeptos en los últimos años.

Albares mantuvo reuniones bilaterales con los ministros de Exteriores de esos tres países y con el enviado de la ONU para el Sahara Occidental, y este martes con el embajador estadounidense ante Naciones Unidas.