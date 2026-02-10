Argelia reitera su apoyo al pueblo saharaui tras reunión en Madrid sobre Sáhara Occidental

Durante un encuentro entre Boughali y el embajador del Frente Polisario, Jatri Addouh Jatri, celebrado hoy en Argel ambas partes abordaron las relaciones "fraternales" y las maneras de fortalecer la cooperación entre "ambas instituciones legislativas".

Las conversaciones celebradas el domingo y el lunes en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, impulsadas por Washington, concluyeron "sin avances" y con "desacuerdos" en cuestiones básicas, según fuentes argelinas y saharauis consultadas por EFE.

"Bajo el liderazgo del presidente estadounidense, Estados Unidos mantiene su compromiso con una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que promueva una paz duradera y un futuro mejor para todos en la región", dijo en su cuenta de X, al término de las consultas, el asesor principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos árabes y de Oriente Medio, Massad Boulos.

Estados Unidos confirmó que delegaciones de alto nivel de Washington y de Naciones Unidas facilitaron conversaciones entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para resolver el conflicto del Sáhara Occidental que dura más de medio siglo, sin que hayan trascendido acuerdos.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, mantuvo encuentros bilaterales con sus homólogos argelino y mauritano -partes clave en futuras negociaciones- así como con el titular marroquí, Nasser Bourita, y con el enviado personal de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía bajo soberanía marroquí para ese territorio, que la última de resolución del Consejo de Seguridad insta a tener en consideración.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui.