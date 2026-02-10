Bangladés logra arancel cero para parte de su textil en EE.UU tras nuevo acuerdo comercial

"El arancel cero para productos textiles específicos dará un impulso sustancial a nuestro sector de la confección", afirmó el asesor de Seguridad Nacional Khalilur Rahman, jefe negociador de Bangladés, tras la firma.

El acuerdo, firmado el lunes en Washington, establece un mecanismo específico para la industria textil, pilar de la economía de Bangladés, que permitirá que una parte de sus exportaciones de prendas de vestir y productos textiles acceda al mercado estadounidense con arancel cero, según el comunicado conjunto.

En la práctica, el mecanismo vincula la entrada libre de aranceles de esos productos a las compras que Bangladés realice de algodón y fibras sintéticas producidas en Estados Unidos, de modo que el volumen de exportaciones textiles exento de impuestos dependerá de la cantidad de insumos estadounidenses importados.

Además del régimen preferencial para el textil, el acuerdo reduce al 19 % el arancel recíproco estadounidense, desde el 37 % inicialmente previsto y el 20 % vigente desde agosto del año pasado, tras un prolongado proceso de negociación.

La industria textil es el principal motor económico de Bangladés, emplea a millones de personas y convierte al país en el segundo mayor exportador mundial de ropa, con Estados Unidos como uno de sus principales destinos fuera de la Unión Europea.

El pacto culmina tras nueve meses de negociaciones, marcadas por el riesgo de aranceles punitivos que habían colocado al textil bangladesí en desventaja frente a competidores regionales como Vietnam, con un arancel en torno al 20 %, o la India, que ha logrado reducir sus gravámenes al 18 % para la mayoría de sus exportaciones textiles al mercado estadounidense.

El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Asesores del Gobierno interino bangladesí de Muhammad Yunus y entrará en vigor una vez que ambas partes completen las notificaciones formales correspondientes.