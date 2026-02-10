Benidorm Fest 2026 abre sus semifinales con Kenneth como favorito con su canción afro-pop

Esta es su quinta edición, la primera sin vinculación con Eurovisión tras la negativa de RTVE a participar en el concurso europeo, que acoge la ciudad alicantina de Benidorm (este).

Tras la actuación inicial del grupo español Fangoria como invitados, que permitirá que Alaska vuelva a Benidorm Fest tras la memorable primera edición, la banda madrileña Kitai será la encargada de abrir el concurso con su roquero 'El amor te da miedo'.

De fiesta y lujo se vestirán la mexicana y la española María León y Julia Medina para despachar 'Dos damas y un vagabundo', una de las más desenfadadas y presumible himno gay de este año, mientras que la española de sangre cubana Luna Ki subirá al escenario con 'Bomba de amor' y sin "autotune" para reivindicar "la belleza y la autenticidad", todo entre reminiscencias caribeñas.

A solas en el escenario, Greg Taro buscará hacerse grande con su 'Velita', Izan Llunas sorprenderá después con su desparpajo y saber estar con el "r&b" de '¿Qué vas a hacer', aunque probablemente sea la de la española Dora y el cubano Marlon Collins con la procaz y experimental 'Rakatá' la actuación que genere más comentarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A continuación llegará una de las favoritas, 'T Amaré' de Tony Grox y LucyCalys en una ensoñación andaluza, así como la catártica Mikel Herzog Jr., con casi todo el peso de la puesta en escena en su voz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

'Los ojos no mienten' de Kenneth se ha convertido desde su estreno en el segundo tema más reproducido de la edición, solo por detrás del dúo argentino Miranda! y su de por sí gran base de seguidores. Su apuesta por llevarla al directo con una combinación de baile, energía y canto será una de las más ambiciosas de la velada.

Como la otra estrella invitada, Paloma San Basilio se presentará a continuación en su condición de reina de la canción melódica en España, además de exrepresentante en Eurovisión, y así dará tiempo a que las votaciones se lleven a cabo.

Como en la edición anterior, el 50% de los puntos procederá de la decisión de un jurado integrado por ocho profesionales vinculados a la música a nivel nacional e internacional, entre ellos, Melani Parejo, responsable de música de Spotify para el sur de Europa, e Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision.

La otra mitad, la de la opinión popular, procederá de combinar dos vías: un 25% del voto demoscópico (procedente de una muestra de población elegida por criterios estadísticos como representación de la sociedad española) y otro 25% de los televidentes a través de los SMS y llamadas telefónicas de pago y del voto gratuito transmitido por la app de RTVE Play.

De los nueve participantes, solo seis pasarán a la final que tendrá lugar este sábado, 14 de febrero, a la espera de conocer qué otros seis candidatos logran la clasificación en la segunda semifinal prevista para este jueves, 12 de febrero.