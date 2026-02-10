Cae una red de narcotráfico con sede en España que enviaba drogas a Islandia y Lituania

Las autoridades lituanas, españolas e islandesas llevaron a cabo un operativo para desarticular a la banda, que logró transportar más de 39 kilogramos de cocaína, 5.100 tabletas de MDMA y un kilo de ketamina y metanfetamina, según las entidades europeas.

La red de narcotráfico distribuía la mercancía desde Sudamérica hacia España y, una vez allí, se distribuía hacia Islandia y Lituania.

Se estima que el grupo, con sede en España y Lituania, obtuvo más de 4 millones de euros en beneficios por sus actividades ilícitas, que se blanqueaban presuntamente a través de bienes inmuebles y otras propiedades en el país báltico.

Según la investigación, la red dependía principalmente de "mulas" de droga, generalmente personas en situación vulnerable, que ocultaban la mercancía en su equipaje o ingiriendo paquetes con esas sustancias. En algunos casos, la droga se transportaba en forma líquida.

Tras una acción policial coordinada en las instalaciones de Eurojust en La Haya, se realizaron 24 detenciones: 11 en Islandia, seis en Lituania, cuatro en España, dos en Bélgica y una en Dinamarca.

Además, se llevaron a cabo 41 registros domiciliarios, en los que los agentes se incautaron de drogas, trituradoras de cannabis, dinero, monederos de criptomonedas, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.

Los dirigentes de la red se servían de personas con especial vulnerabilidad económica y social y les ofrecían a cambio una compensación económica mínima y claramente desproporcionada en relación con el riesgo asumido.