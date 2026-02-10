Carlos Vives anuncia su regreso a los escenarios de Colombia con su gira 'Tour al Sol'

Así lo explicó el cantante de Santa Marta (norte) en un acto celebrado en el Planetario de Bogotá, donde apuntó que esta gira será una experiencia musical y emocional que "invita a hacer un viaje dentro de nosotros mismos" para "reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa".
El tour, que también llevará al cantante a Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico entre abril y junio próximos, tendrá parada en seis ciudades colombianas durante el segundo semestre de 2026.
Vives actuará en Ibagué el 18 de septiembre; Bogotá, el 25 y 27 del mismo mes; Bucaramanga, el 16 de octubre; Medellín, al día siguiente; Pereira, el 6 de noviembre, y Cali, quince días después.
Además, el artista también confirmó presentaciones en Quito y Guayaquil (Ecuador) los días 3 y 5 de septiembre.
En su intervención, Vives reivindicó volver a girar por Colombia: "Nuestra música nos llevó a cantar en otras partes. Sin soñarlo, sin pensarlo. Entonces, volver a cantar en un tour aquí es lo que debe ser porque nosotros nacimos para acá."
La gira representará el viaje que hace el Sol a lo largo del día, desde el amanecer y hasta el atardecer, con momentos de "esperanza, alegría y celebración colectiva".
Con 'Tour al Sol', Vives busca reafirmar su defensa de la identidad colombiana a través de una propuesta que "mira más allá de la moda pasajera para abrazar el legado, que celebra el amor entrañable frente a las relaciones desechables y elige la autenticidad como camino, incluso en medio del ruido de la fama".
Este anuncio llega de la mano del lanzamiento de 'Te dedico' -el primer sencillo de su próximo álbum 'El último disco', aún sin fecha oficial de publicación- una canción "íntima y luminosa que marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives".