Central sindical uruguaya insistirá en 2026 con su propuesta de gravar al 1 % más rico

Así lo dijo este martes su presidente, Marcelo Abdala, en una rueda de prensa en la que aseguró estar convencido que el desarrollo "se hace con justicia tributaria".

"Para nosotros, un país que logra exportar alimentos para más de 30 millones de personas (...) no puede convivir con el hecho de que uno de cada tres niños y niñas esté por debajo de la línea de pobreza", enfatizó.

Asimismo, apuntó que la propuesta es "técnicamente muy sólida" y agregó que es muy respetuoso de todas las opiniones, al ser consultado por la negativa del Gobierno encabezado por Yamandú Orsi para implementar la mencionada medida.

"Si no es por este camino me imagino que el Poder Ejecutivo debería proponer algún otro camino, porque lo que quedó del Presupuesto es que hay que esperar el crecimiento y estamos en un momento muy complejo del comercio internacional y de la actividad internacional. Nos parece que, si no se opta por esta vía, tiene que surgir algún otro elemento", dijo haciendo referencia a la Ley de Presupuesto, aprobada por el Poder Legislativo a fines de 2025.

La iniciativa del PIT-CNT busca crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, destinada específicamente a financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente en el país suramericano.

En junio del año pasado, la central sindical planteó al presidente Orsi la posibilidad de aplicar un gravamen al 1 % más rico de la sociedad. En ese momento, el mandatario aseguró que su gobierno no tenía previsto crear nuevos impuestos.

De acuerdo con esto, la propuesta no estuvo incluida en la Ley de Presupuesto para el quinquenio, aprobada en diciembre con los votos de legisladores oficialistas y opositores.