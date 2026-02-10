Cerca de 1.200 personas permanecen evacuadas en Portugal por los temporales

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Pedro Araújo precisó, en declaraciones a EFE, que los desalojados se encuentran mayoritariamente en los distritos de Leiria (al norte de Lisboa) y Setúbal (al sureste de la capital).

Sin dar cifras, añadió que en las últimas horas han realizado evacuaciones preventivas en la ciudad de Coimbra tras el desbordamiento del río Mondego, que no ha causado heridos, pero que sí que ha afectado a comercios, viviendas y carreteras próximas al caudal.

Por otro lado, cerca de 60.000 portugueses permanecen sin acceso a energía.

Durante la pasada madrugada, la ANEPC registró cerca de un centenar de incidencias, sobre todo por inundaciones, caídas de árboles y deslizamientos de tierra, añadió Araújo.

La ANEPC anunció este lunes que en las horas siguientes se iba a producir un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que han despertado nuevas alertas por posibles inundaciones adicionales en las cuencas de los ríos Tajo, Mondego, Sorraia y Sado.

Asimismo, están bajo observación los ríos Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Duero, Tâmega, Lis y Guadiana.

La ANEPC precisó ayer que este empeoramiento de la climatología se traducirá en "periodos de lluvia, a veces fuerte y persistente" en el norte y centro del país, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en las zonas altas de esas mismas regiones y un fuerte oleaje marítimo, con olas de hasta 11 metros de altura.

Desde el 28 de enero, al menos siete personas han fallecido en Portugal por los temporales, la última un bombero el sábado. A esas bajas se suman al menos seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro.