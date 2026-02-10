Chappell Roan rompe con la agencia Wasserman por la relación de su fundador con Epstein

Casey Wasserman es una de las figuras más influyentes de la industria musical y del entretenimiento en Estados Unidos. El directivo aparece citado en varios correos de 2003 revelados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que, aparentemente, flirtea con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Jeffrey Epstein y condenada por tráfico sexual de menores.

"A partir de hoy, ya no estoy representado por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman", dijo Roan en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión -añade- refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza".

La banda musical Wednesday y la cantante estadounidense Chelsea Cutler también han anunciado que dejan la agencia por la misma razón que Roan.

"Seguir representados por una compañía dirigida por Casey Wasserman y que lleva su nombre va en contra de nuestros valores y no puede continuar", señaló Wednesday en una publicación en Instagram.

La agencia fundada por Wasserman, que no está acusado oficialmente de ningún cargo, representa a deportistas, músicos y actores, ente los que están Brad Pitt, Ed Sheeran, Adam Sandler, Coldplay, Imagine Dragons, Kasey Musgraves, Lorde o Pharrell Williams.

El medio The Hollywood Reporter asegura que varios artistas están considerando cortar vínculos con la firma de representación.

Entre los correos publicados que comprometen a Wasserman se encuentra uno en el que el directivo le dice a Maxwell: "Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?".

En otro intercambio de correos, según recoge The Guardian, hablan sobre masajes y Maxwell le pregunta si cree que habrá suficiente niebla durante su próxima visita "para que puedas flotar desnudo por la playa y nadie pueda verte a menos que estén cerca".

Wasserman forma parte también del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y varios políticos de Los Ángeles han pedido su dimisión, según señala Los Angeles Times.

El pasado 1 de febrero Wasserman pidió disculpas en un comunicado y aseguró que "lamenta profundamente" los correos electrónicos de 2003 entre él y Maxwell, pero precisó que esta correspondencia tuvo lugar "mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz".

"Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos", señaló.