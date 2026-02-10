Cisco lanza nuevo chip para centros de datos de IA que reduce un 70 % el gasto energético

En el marco del evento Cisco Live EMEA celebrado en Ámsterdam, la compañía detalló que este nuevo silicio alcanza una capacidad de conmutación de 102,4 Terabits por segundo (Tbps), lo que permite gestionar clústeres de inteligencia artificial (IA) a escala de gigavatios para tareas de entrenamiento e inferencia.

"Estamos construyendo los cimientos de la infraestructura del futuro", señaló Jeetu Patel, presidente y director de productos de Cisco, quien subrayó que la innovación abarca desde el silicio hasta el software para apoyar el despliegue de la "era de los agentes" de IA.

El chip G300, fabricado con tecnología de 3 nanómetros, incluye funciones de telemetría proactiva para evitar la pérdida de paquetes de datos y optimizar el uso de las unidades de procesamiento gráfico (GPU), maximizando así la rentabilidad de las inversiones en computación de sus clientes.

La compañía confirmó que tanto el silicio G300 como los nuevos sistemas ópticos avanzados comenzarán a distribuirse a lo largo de este año, contando con el respaldo de socios estratégicos como Intel, AMD y Nvidia.

