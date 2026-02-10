Comisario europeo de Interior dice que permiso de residencia "no es un cheque en blanco"

"Cada Estado miembro debe asegurarse de que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión y este es un principio general de la Unión Europea. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco (...) Las normas europeas deben ser respetadas", dijo en la intervención inicial.

Brunner aseguró que la Comisión Europea quiere que "la solidaridad y responsabilidad sean los principios rectores" de la política migratoria de la UE, aunque destacó que trabajan para acelerar los retornos de migrantes irregulares.

"Esa es una de las piezas que aún nos faltan ver, los retornos de las personas que no se les permite permanecer en la UE. Hoy solo uno de cada cinco migrantes irregulares realmente regresan y creo que es hora de cambiar esto y garantizar que, por regla general, los inmigrantes irregulares abandonen la Unión Europea", añadió.

Sobre la decisión de España, sostuvo que la migración se mantiene como un "desafío compartido" y recordó el "respeto" a las acciones de cada Estado miembro en temas migratorios.

"Eso también es bastante obvio y bastante claro, y esto es lo que esperaríamos ver ahora en relación también tanto con las medidas de España más recientemente anunciadas como con todas las demás iniciativas similares de los Estados miembros", subrayó.