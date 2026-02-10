Detienen a un quinto sospechoso en el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que Carvajal, de 21 años, es el sospechoso de disparar contra Samcam y que con esta captura se completa la detención de un total de cinco personas que habrían integrado el grupo que materializó el crimen.

"Seguimos en el proceso de investigación pero la parte operativa la tenemos bastante clara. La parte de la autoría intelectual es la más compleja. Estamos desarrollando análisis para tratar de clarificar quién ordenó la muerte de la persona", dijo Soto en declaraciones distribuidas a los medios.

A Carvajal, detenido en la localidad de San Isidro, provincia de Heredia (centro), le decomisaron un arma 9 milímetros y un rifle AR-15.

El pasado 12 de septiembre el OIJ detuvo a los primeros cuatro sospechosos: una mujer de 30 años de apellidos Chacón Guillen y tres hombres de apellidos Chaves, de 35 años; Cordero Robles, de 23; y Castro Pérez, de 33, quienes habrían participado en la logística para cometer el asesinato, según informaron las autoridades.

Las investigaciones del OIJ intentarán identificar a los autores intelectuales del crimen y determinar si existió una participación de parte del Gobierno de Nicaragua.

La familia de Samcam sostiene que se trató de un crimen político y un crimen de lesa humanidad planificado por el Gobierno que presiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"La investigación nos llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores. La justicia debe ir hasta las últimas consecuencias: identificar, investigar y sancionar también a quienes planificaron, ordenaron y sostuvieron este crimen transnacional", expresó este martes en sus redes sociales Claudia Vargas, viuda de Samcam.

El asesinato a tiros del opositor nicaragüense desnacionalizado Roberto Danilo Samcam Ruiz, un mayor retirado del Ejército naturalizado español, ocurrió el pasado 19 de junio en el cantón de Moravia, en San José, cuando un hombre entró en el condominio donde vivía la víctima y le disparó en múltiples ocasiones.

Samcam, un fuerte crítico con el Gobierno nicaragüense, se exilió en Costa Rica en julio de 2018 y fue naturalizado español después de que las autoridades nicaragüenses lo despojaran, junto a otras 93 personas, de su nacionalidad y de sus bienes tras acusarlo de "traición a la patria".

Samcam había denunciado al Ejército "como partícipe de la represión y las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2018" en Nicaragua, así como de una red de espionaje del régimen sandinista contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.