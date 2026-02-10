Discursos de odio fragmentan el tejido social, según el artista costarricense Paul Sfez

"El mensaje central de mi obra es mostrar cómo un discurso de odio, cuando se articula desde el poder, provoca la fragmentación del tejido social y el encierro de sus distintos componentes en celdas sin salida, donde el único contacto con la celda vecina se da a través del conflicto", subrayó Sfez en entrevista con EFE en Tegucigalpa.

El artista explicó que, al conocer el título de la exposición del CCET, decidió participar "de inmediato", motivado por "este contexto internacional, latinoamericano y centroamericano tan convulso, donde el odio y los discursos públicos han llegado a ocupar un espacio excesivamente grande".

Sfez detalló que su obra central interpela directamente a quien la observa, cuestionándolo sobre su propia posición y reacción: por un lado, frente a esa mirada cargada de odio; y por otro, ante el panorama de un tejido social completamente fragmentado.

Según el artista, "el odio es, ante todo, un discurso". Reconoció no saber "hasta qué punto responde realmente a un sentimiento profundo de la gente", pero advirtió que se trata de un discurso cuyo objetivo es provocar el rechazo del otro, especialmente cuando es diferente o piensa distinto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Para mí, el odio es la manifestación extrema de un proceso de rechazo", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Añadió que el arte está asumiendo un rol fundamental, como se evidencia en la muestra del CCET, al tener la capacidad de alzar la voz con la mayor fuerza posible.

"Aquí veo muchos gritos de indignación, de desilusión y de rechazo a estas formas de inconvivencia. El arte es uno de los últimos resortes que aún dispone de la fuerza necesaria para decir basta: no podemos seguir así, esta situación es anormal", enfatizó.

Hay que cortar esta dinámica nociva y destructiva", expresó Sfez, ingeniero de profesión que incursionó en el arte durante la pandemia de covid-19, impulsado por una inquietud que arrastraba desde la adolescencia.

Sfez consideró que la situación actual en Costa Rica es distinta, tras haber salido recientemente de un proceso electoral con "un resultado claro, incontestable y abrumador", que sorprendió a muchos por la magnitud alcanzada por un movimiento de corte populista y con tendencias autoritarias.

"En este momento existen amenazas muy fuertes sobre el sistema democrático institucional. Se habla de suspensiones de garantías individuales, en un contexto donde la economía ilícita ha adquirido un peso gigantesco dentro de la economía nacional", añadió.