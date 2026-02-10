EE. UU. pide más implicación de la OTAN en la seguridad del Ártico

“A medida que el hielo retrocede y se abren las rutas comerciales, se observa una mayor actividad y una mayor necesidad de conciencia y vigilancia del dominio, por lo que todo ello, junto con la necesidad de adoptar un enfoque de 360 grados aquí en la OTAN, sin duda exigirá más a la Alianza, y no puede ser solo más de Estados Unidos”, explicó Whitaker.

El embajador se pronunció así en una rueda de prensa telemática para hablar de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebrará el jueves en Bruselas, tras la que se ha convocado una nueva sesión del llamado grupo de contacto de apoyo a Ucrania, que reúne a medio centenar de países.

A la reunión ministerial acudirá el subsecretario de Guerra, Elbridge Colby, en lugar del titular del Pentágono, Pete Hegseth.

Whitaker dejó claro que el Ártico es una región en la que la Alianza “debe mostrarse fuerte” al ser “crítica para la seguridad nacional y la economía” de Estados Unidos.

“Como nación ártica, Estados Unidos perseguirá sus intereses económicos y de seguridad y garantizará la seguridad, la estabilidad y la prosperidad frente a la creciente competencia de China y Rusia”, recalcó.

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, es el responsable de diseñar la nueva iniciativa ‘Centinela del Ártico’, cuyos detalles de partida podrían estar listos en los próximos días.

Se habla de que puede ser una misión de naturaleza temporal, al estilo de los batallones multinacionales con los que la OTAN ha reforzado los países bálticos y del flanco este.

“Confiamos en los profesionales militares para planificar cómo sería una actividad de vigilancia reforzada en el Ártico”, indicó Whitaker.

Sobre ‘Golden Dome’, el proyecto de defensa aludido previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la seguridad en concreto de Groenlandia -territorio autónomo dependiente de Dinamarca-, el embajador señaló que “implicará el posicionamiento de algunos activos” en su territorio.

“Tenemos el problema crítico de los minerales, para asegurarnos de que la minería no la realicen nuestros adversarios, como China y Rusia. Tenemos problemas de mejora del conocimiento del dominio, para asegurarnos de que sabemos quién está allí, quién está transitando por allí, saber cuáles son sus intenciones”, precisó.

Según dijo, el objetivo es “asegurarnos de que tenemos muy claro lo que está sucediendo en el Ártico, especialmente en los accesos a América del Norte y Europa”.

Además, señaló la necesidad de capacidades, ya que “el Ártico se vuelve cada vez más relevante y tenemos que disponer de más recursos. Y no pueden ser solo recursos estadounidenses. Tienen que ser todos los recursos de la OTAN”, advirtió.

Otra dificultad a la que apuntó de cara al futuro es que, si Groenlandia se independizara completamente de Dinamarca, “quedaría fuera de la OTAN y podría estar sujeto a la influencia de nuestros adversarios. Y entonces tendríamos que resolver eso”.

Whitaker afirmó que, para “resolver cualquier cuestión pendiente”, se están llevando a cabo discusiones políticas trilaterales entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos.

El embajador también señaló la importancia de que “Europa se haga cargo de la defensa convencional (no nuclear) del continente europeo”.

"Estados Unidos no va a desaparecer, pero debemos asegurarnos de que las capacidades críticas se mejoren y sean proporcionadas por parte de nuestros aliados europeos”, apostilló.