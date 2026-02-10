Egipto anima a Irán a seguir negociando con EE.UU. hasta alcanzar una solución pacífica

Según un comunicado de Exteriores de Egipto, el titular de ese departamento, Badr Abdelaty, hizo este llamamiento durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, que preside la delegación de su país en las negociaciones con EE.UU. cuya primera ronda se celebró el pasado viernes en Omán.

"Abdelaty destacó la importancia de continuar el curso de las negociaciones con el fin de alcanzar una solución pacífica y consensuada que aborde las preocupaciones de todas las partes", señaló la nota.

Subrayó que, para el egipcio, esa solución "debe basarse en el respeto mutuo y el beneficio común", por lo que "es necesario superar cualquier diferencia durante esta delicada etapa, ya que el diálogo sigue siendo la opción principal para evitar cualquier escalada en la región".

Según el comunicado, Araqchi explicó por su parte a su colega egipcio "los avances de la ronda de negociaciones celebrada recientemente en Omán", que el propio jefe de la diplomacia iraní calificó en su momento de "positiva".

Durante la llamada, Abdelaty reiteró el "pleno apoyo de Egipto a estas negociaciones y a todos los esfuerzos encaminados a reducir la escalada y contribuir al diálogo y a la resolución de todas las preocupaciones por la vía diplomática y política".

Egipto ha mediado desde el año pasado entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica, así como entre Teherán y Washington, para acercar los puntos de vista sobre las actividades nucleares de Teherán, en particular el enriquecimiento de uranio, y su programa de misiles balísticos.

Irán afirmó este lunes que estaría dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60 % -muy cerca del 90 % para el uso militar- si EE.UU. levanta todas las sanciones impuestas en su contra como resultado de las negociaciones nucleares indirectas de Omán.

Esas negociaciones fueron calificadas como positivas por ambas partes, que se han mostrado dispuestas a continuar las conversaciones, sin precisar aún una fecha.