El bloqueo del puente Gordie Howe favorecería a un multimillonario vinculado con Trump

El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, confirmó este martes en una entrevista con EFE que la apertura del puente Gordie Howe, que conectará la ciudad canadiense con Detroit (EE.UU.), supondrá un duro golpe económico para el multimillonario estadounidense Matthew Moroun, cuya familia posee el puente de peaje Ambassador.

El puente de la familia Moroun es el único que existe en la actualidad en operación entre Windsor y Detroit, las dos capitales del sector del automóvil de Norteamérica. Y es un jugoso negocio.

En 2024, el puente Ambassador, construido en 1929, fue utilizado por 2.280.569 camiones y 3.946.009 automóviles. Todos pagaron peaje. Se estima que el puente genera anualmente hasta 270 millones de dólares estadounidenses en ingresos para la familia Moroun.

La apertura del puente Gordie Howe, prevista para esta primavera y cuya planificación se inició hace 25 años, amenaza el monopolio que la familia Moroun ha tenido del tráfico internacional desde hace décadas.

A diferencia del puente Ambassador, el Gordie Howe es una infraestructura pública, pagada por el Gobierno canadiense y que, una vez que se cubra con peajes los 4.000 millones de dólares que ha costado su construcción, el beneficio que genere se repartirá a partes iguales entre Michigan y Canadá.

"Una vez que el puente esté abierto, se calcula que entre el 60 y el 70 % del tráfico actual del puente Ambassador lo absorba el puente Gordie Howe. Tendrá un impacto dramático e inmediato en el negocio del Ambassador", dijo Dilkens.

El alcalde de Windsor añadió que la familia Moroun lleva años intentando bloquear la apertura del nuevo puente.

"Los propietarios del puente Ambassador, la familia Moroun, han intentado desde el principio dificultar la construcción del nuevo puente para proteger su intereses económicos", afirmó.

Según señaló este martes el periódico The New York Times, el último intento se produjo horas antes de que el presidente Trump anunciase el lunes que bloquearía la apertura de la nueva infraestructura internacional.

El rotativo reveló que Matthew Moroun se reunió con Trump en la Casa Blanca. Poco después, el presidente amenazó con impedir la apertura del puente que competirá con el Ambassador y exigió a Canadá una serie de medidas imposibles de cumplir.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", dijo Trump en las redes sociales.

Trump también escribió lo que Dilkens calificó como "inexactitudes, falsedades y directamente mentiras" como que el puente ha sido construido sin productos o trabajadores de EE.UU.

Dilkens indicó que los Moroun tienen razones para temer al puente Gordie Howe, que será "el más avanzado tecnológicamente y el paso fronterizo con menos retrasos entre los dos países".

"Ofrece una conexión directa de autopista a autopista. La única parada es la aduana. Por el contrario, para llegar al Ambassador desde la autopista 401 (en Canadá), se necesita recorrer una carretera con seis o siete semáforos", explicó.

Para Windsor, una de las ciudades canadienses más golpeadas por las políticas comerciales de Trump, la apertura del nuevo puente es muy importante.

Dilkens recordó que la idea de la construcción del puente surgió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando los dos países reconocieron la necesidad de que el corredor comercial, que es uno de los más importantes del mundo, entre Windsor y Detroit tuviese redundancias.

"En circunstancias normales, el presidente y el primer ministro se encontrarían en la mitad del puente, estrecharían sus manos y cortarían la cinta para celebrar la relación binacional. Ahora, eso está en peligro. La única forma de garantizarlo sería nombrar el puente Donald Trump, pero es demasiado tarde", bromeó el alcalde canadiense.

"El puente ya está construido. Estoy seguro de que se abrirá. Pero con Donald Trump, no se puede estar seguro de nada", concluyó.